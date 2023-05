Festival italiano in Tanzania, messaggio di Tajani. L’ambasciatore Lombardi presenta il programma

L’Ambasciatore Marco Lombardi, nel corso di un’affollata conferenza stampa per il lancio del Festival italiano “Tusherekee Italia”, che si è svolta questa mattina presso la Residenza dell’Ambasciata d’Italia a Dar es Salaam, ha presentato il messaggio per la giornata dell’Africa del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani,

Dopo aver letto il messaggio di Tajani, Lombardi ha sottolineato come l’evento di promozione integrata “Tusherekee Italia” si vada a collocare nell’azione del Governo italiano che ha l’obiettivo di sviluppare un partenariato equo basato su obiettivi di crescita condivisi e su benefici reciproci. Grande interesse ha suscitato qui “il Piano Mattei” per l’Africa del Governo italiano.

È stato poi presentato il logo di “Tusherekee Italia” e illustrato alla stampa il ricco programma di eventi della rassegna di promozione integrata che si svolgera’ dal 1° giugno al 31 agosto 2023 ed in particolare:

1. Illuminazione del “Tanzanite bridge” di Dar es Salaam con i colori della nostra bandiera: nell’ambito delle celebrazioni della Festa Nazionale, della campagna per la promozione della candidatura di Roma a Expo 2030 e di quella del Ministero del Turismo “Open to meraviglia”, nelle giornate del 1 e 2 giugno 2023 il “Tanzanite Bridge” di Dar es Salaam verrà illuminato con i colori della nostra bandiera.

2. Seminario di promozione dei macchinari agricoli “Made in Italy”: l’evento, organizzato dall’Ice di Addis Abeba, in collaborazione con Ambasciata d’Italia a Dar es Salaam e Federaunacoma ha l’obiettivo di promuovere presso questo promettente mercato le opportunità offerte in campo agricolo dei macchinari “made in Italy”.

3. Mostra “Il Perugino”: in occasione del cinquecentesimo anniversario della morte di Pietro Vannucci detto “il Perugino”, l’Ambasciata d’Italia a Dar es Salaam, in collaborazione con l’Hyatt di Dar es Salaam, organizzerà dal 15 giugno al 31 agosto 2023, una mostra che ripercorrerà la vita e le opere del grande artista italiano.

4. Tournee’ dei Kalascima: la tournee dei Kalascima si svolgerà dal 2 al 10 giugno 2023 a Dar es Salaam e Zanzibar. Il gruppo di musica tradizionale pugliese (pizzica e ballo della taranta) si esibirà per la prima volta in Africa.

5. Partecipazione italiana allo Zanzibar International Film Festival (ZIFF): l’Italia, dal 24 giugno al 2 luglio 2023, sarà rappresentata alla ZIFF dalla partecipazione della regista Guia Zapponi che effettuerà un workshop sul suo film “Sould Travel” che, ambientato in Tanzania, è stato di recente acquistato dalla piattaforma Amazon Prime. Sarà inoltre presente la Cineteca di Bologna che avvierà qui un programma di restauro di pellicole cinematografiche. L’evento è realizzato dall’Ambasciata d’Italia a Dar es Salaam, in collaborazione con il Ministero della Cultura e, in ambito “Team Europe”, con la locale Delegazione dell’UE.

6. Promozione della Candidatura di Roma ad ospitare Expo 2030: verranno organizzati una serie di incontri e di eventi promozionali per sostenere la candidatura di Roma ad ospitare EXPO 2030 presso le competenti Autorità della Tanzania.

7. Serate di accostamento tra cibi e vini italiani: in linea con l’azione intrapresa dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, l’Ambasciata d’Italia a Dar es Salaam, in collaborazione con i principali operatori italiani del settore enogastronomico, ha in programma una serie di serate promozionali del “vivere all’italiana”.

8. Evento “POP UP SHOP”: il 3 giugno 2023, presso i giardini della Residenza dell’Ambasciata d’Italia, verrà ospitato un evento che ha l’obiettivo di creare un’occasione promozionale per i brand di moda emergenti sia locali che italiani, tra i quali anche Endelea, che ha iniziato la sua attività di successo grazie a finanziamenti del bando profit dell’Aics.

9. Dante e Manzoni for children: l’Ambasciata d’Italia a Dar es Salaam e la Società Dante Alighieri Tanzania, anche alla luce del fatto che l’età media in questo Paese è di soli 18 anni, stanno organizzando, in collaborazione l’associazione Prometeica, un evento di intrattenimento su Dante e Manzoni per ragazzi della scuola primaria.

10. Lancio del gioco da tavolo “Tumia Akili”: l’Ambasciata d’Italia a Dar es Salaam lancerà, il 7 luglio 2023 (giornata internazionale dello swahili), il gioco da tavola in lingua swahili “Tumia Akili” (usa il cervello). Esso avrà l’obiettivo di stimolare i giocatori nell’accrescere la loro voglia di conoscenza dell’Italia e della nostra cultura.