Microcredito, al via a Napoli dal 14 ottobre un nuovo sportello dell’Unione lavoratori europei

Apre venerdì 14 ottobre il nuovo Sportello Microcredito – Ule per la regione Campania. Alla presenza del direttore Area Sportelli dell’Ente nazionale per il microcredito (Enm) Roberto Marta e del segretario generale di Ule Unione lavoratori europei Fabrizio DeSantis parte, anche a Napoli, l’attività che l’ente sindacale intende promuovere e sviluppare nel territorio.

A capo della struttura napoletana, che ha sede nel Centro Polifunzionale di Fuorigrotta – Torre 3, due noti e stimati professionisti: Carmine Damiano e Michele Del Prete.

Saranno loro a supportare e guidare nell’accesso alle varie forme di microcredito giovani e meno giovani che decideranno di dar luogo a un’attività d’impresa con un sostegno economico che può arrivare fino a 50000 euro. Per info: campania@ule-italia.com o attraverso il sito istituzionale www.ule-italia.it.

“Un’importante risposta a crisi e disoccupazione – commentano dall’Unione lavoratori europei –, un segnale di presenza di Enm – Ule per la creazione di start up senza bisogno di garanzie”.