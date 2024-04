Milano Finanza, per i 35 anni del giornale un messaggio alla redazione di Mattarella: Pluralismo libertà irrinunciabile

“Anche l’informazione è attraversata da cambiamenti epocali. La velocità delle trasformazioni rischia di incidere su pilastri della nostra stessa democrazia. Il pluralismo resta una condizione di libertà irrinunciabile ed essere riusciti ad arricchire il campo delle fonti, l’analisi dei fatti, il confronto tra i punti di vista è un valore che si riverbera sull’intera società”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio alla direzione e alla redazione in occasione dei festeggiamenti organizzati per i 35 anni di MF-Milano Finanza, pubblicato sul sito della testata.