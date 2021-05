Milano: Santanchè, ‘tempo scaduto, serve subito tavolo centrodestra’

Milano, 6 mag. (Adnkronos) – Il passo indietro di Gabriele Albertini dalla corsa a sindaco di Milano, per Daniela Santanchè, è dovuta anche alla “non scelta” del segretario leghista, Matteo Salvini, di convocare un tavolo del centrodestra per discutere delle candidature. “Credo che questa lettera aperta – spiega all’Adnkronos la coordinatrice lombarda di Fratelli d’Italia, parlando della missiva scritta da Albertini e pubblicata oggi su ‘Libero’ – sia dovuta anche alle scelte non fatte, che non sono dovute ai nostri no ma al no di Matteo Salvini sulla convocazione del tavolo che noi di Fratelli d’Italia chiediamo da molto tempo”.