Moda campana, Iftahub debutta con successo a Milano: vetrina internazionale per sette aziende

È stato un fine settimana da in corniciare quello che ha sancito la nascita di Iftahub che ha tenuto il suo evento di lancio a Milano. Sabato 15 e domenica 16 giugno la moda campana è stata protagonista di un partecipatissimo evento nell’open space di Spazio Campania, in Piazza Fontana a Milano, per raccontare il saper fare di sette aziende della moda del territorio campano, insieme ai finalisti dell’edizione 2018 di Ifta (Italian Fashion Talent Awards), il contest per giovani designer tra i più quotati in Italia.

La sfilata di Iftahub ha rappresentato, dunque, una reale opportunità per Ludovica Andreoli (Vincitrice Iftawards 2018), Mara Ciliento (Premio della Critica), Valentina Grasso(Premio Eleganza), Gabriella Mangiapia (Premio Innovazione Sella Lab), Maria Bruna Navarra e Veronica Berto (Miglior Proposta Maschile), e Nunzia Iovine (Premio Modellistica): le finaliste della terza edizione di Ifta hanno presentato al pubblico di Spazio Campania i propri abiti vincitori, selezionati tra i 100 finalisti dell’edizione 2018 – tenutasi lo scorso 25 novembre a Salerno – da una giuria d’eccezione presieduta dal Cav. Mario Boselli, presidente Onorario della Camera nazionale della moda italiana.

Ma Iftahub è stata anche vetrina internazionale per sette aziende che siglano abiti e accessori concepiti, progettati e prodotti nel territorio con materiali made in Italy e con processi di lavorazione squisitamente artigianali: Alcoolique, De Santis by Martin Alvarez, Marianna Cimini, Sartoria 74 per il ready to wear e, per gli accessori Genos (gioielli), Partenopée (borse) e Tesorone (calzature), che hanno avuto dunque la possibilità di presentare le proprie collezioni in una due giorni di sfilate e incontri con buyer internazionali. Per l’occasione, IFTAhub ha inoltre ospitato all’interno di Spazio Campania un vernissage di dodici scatti d’autore, realizzati dal fotografo di origini campane Paco Di Canto per il calendario Iftawards 2019.

“Portare le nostre eccellenze al di là dei confini regionali e poterli promuovere in uno spazio importante come Spazio Campania è stato l’obiettivo a cui abbiamo lavorato negli ultimi due anni – svela il founder di Ifta Roberto Jannelli – la nascita di Iftahub è un momento importantissimo e siamo molto felici dell’accoglienza che ci è stata riservata. L’entusiasmo era palpabile. Chiaramente è un nuovo punto di partenza, tanto c’è ancora da fare. Adesso, però, testa e cuore al fashion talent che quest’anno porterà con sé tante novità consacrando definitivamente la Campania come capitale della moda emergente”.

La realizzazione del progetto IftaAhub è stata resa possibile grazie al supporto dell’assessorato alle Attività produttive della Regione Campania e del Modec, l’organismo regionale nato per coordinare le iniziative sulla moda e il design.