Morto Ciro Blaževic, leggendario allenatore della Croazia

Il leggendario allenatore della Croazia Miroslav ‘Ciro’ Blaževic è morto oggi a Zagabria. Aveva 87 anni. Lo rende noto la stessa Federcalcio croata in una nota. “Che riposi in pace”, si legge in tweet della Federazione che “desidera esprimere le più sentite condoglianze ai suoi cari, a nome di tutta la famiglia calcistica croata, che ha perso ‘l’allenatore di tutti gli allenatori'”. Blazevic è stato commissario tecnico della Croazia dal 1994 al 2000, portando una squadra composta da campioni come Davod Sucker, Zvonimir Boban e Robert Prosinecki ad una storica semifinale alla prima partecipazione ai Mondiali di Francia 1998. La Croazia chiuse quel Mondiale al terzo posto.