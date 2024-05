Musica, la Nona di Beethoven compie 200 anni: l’omaggio di Muti a Vienna

Il 7 maggio 1824 a Vienna la standing ovation che per cinque volte il pubblico dedico’ al grande compositore di Bonn, decreto’ il successo di una delle opere più note della musica di tutti i tempi. La Sinfonia n. 9 in Re minore e coro finale Op. 125, l’ultima portata a termine da Ludwig van Beethoven. Una partitura straordinaria, che unendo solisti vocali, coro e orchestra rivoluzionerà la storia della musica. Oltre ad essere una sintesi di tutto quello che si conosceva fino ad allora del genere sinfonico, la Nona è una meravigliosa architettura sonora nella quale Beethoven fa confluire altri stili musicali: l’operistico, quello militare e il polifonico tipico della musica sacra. Duecento anni dopo, sempre a Vienna, martedi 7 maggio a partire dalle 19.30, la Wiener Philharmoniker diretta dal maestro Riccardo Muti, renderà omaggio a Beethoven dirigendo l’opera nella prestigiosa sede del Musikverein. Un avvenimento che Mezzo, il canale presente sulla piattaforma gratuita satellitare tivùsat, trasmetterà in diretta e in esclusiva. Mezzo da anni è un punto di riferimento internazionale per la musica classica, il jazz e la danza. Trasmesso in oltre 80 Paesi raggiunge più di 28 milioni di famiglie nel mondo ed è diventato fonte di appuntamenti imperdibili per i più esigenti amanti della musica. Uno dei centinaia di canali disponibili su Tivusat, la piattaforma satellitare gratuita italiana. Per riceverla in basta una parabola, un decoder o una cam e una veloce procedura di attivazione.