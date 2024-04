Myriam Mazza riceve a Dubai il premio Outstanding leadership Awards per il settore salute a Dubai

Myriam Mazza, è il nome della professionista che insieme ad altri si è aggiudicata il premio ”Outstanding leadership Awards” consegnato presso la Health 2.0 Conference a Dubai. Farmacista, laureata presso la facoltà di Farmacia all’Università degli Studi di Napoli, consegue successivamente una specializzazione in Scienze e Tecnologie Cosmetiche presso l’università di Ferrara. È Presidente dell’Associazione Ricomincio da me, fondata nel 2018, che si occupa di dermocosmesi oncologica, paidocosmesi ed etnocosmesi. È proprio l’amore e la passione per la dermocosmesi oncologica ad aver fatto guadagnare a Mazza l’agognato premio. Da un lato vi troviamo infatti l’etnocosmesi, improntata sull’affrontare in maniera positiva la multiculturalità, dall’altro la dermocosmesi oncologica al servizio del prossimo, ovvero dei malati oncologici, delle donne svantaggiate e dei caregiver.