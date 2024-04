Nadal superstar a Madrid, in tribuna anche il Re di Spagna

Lunghi applausi al grido di “Rafa, Rafa”

Madrid, 27 apr. (askanews) – Nadal superstar a Madrid. C’è il Re di Spagna, Felipe, ad assistere in tribuna d’onore alla partita, ma c’è un altro re, in campo: Nadal è stato accolto da star sul Manolo Santana per il secondo turno del Mutua Madrid Open, il master 1000 Atp dove il maiorchino si sente a casa.Lunghi applausi e tifo da stadio a suon di “Rafa, Rafa”, per il 37enne reduce da più di un anno di stop a causa di continui infortuni. Questo a Madrid per Nadal sarà probabilmente l’ultimo Master spagnolo per il giocatore maiorchino che ha annunciato di voler partecipare a Berlino alla Laver Cup dove con ogni probabilità darà l’addio al tennis.