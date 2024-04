Autonomia, Commissione Camera va avanti: a breve mandato al relatore

Roma, 27 apr. (askanews) – La commissione Affari costituzionali della Camera procederà a conferire il mandato al relatore per l’aula sul disegno dilegge Calderoli per l’attuazione dell’autonomia regionale differenziata. Una breve sospensione dei lavori per la convocazione dell’ufficio di presidenza non ha prodotto variazioni rispetto al calendario dei lavori già previsto.

Sono in corso le dichiarazioni di voto sulla delibera per il mandato al relatore, il Pd ha appena annunciato che non parteciperà a quest’ultimo voto della commissione e che ripresenterà tutti gli emendamenti in aula.