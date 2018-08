Napoli, girone da brivido in Champions

di Diego Pantani

II Napoli non è fortunato nell’urna di Montecarlo, dove pesca PSG,

Liverpool, e Stella Rossa, autentico girone di ferro di tutta la

Champions League. Torna dunque al S.Paolo da avversario E.Cavani, dopo

il tormentone dell’estate che voleva il ritorno del ”Matador” alle

pendici del Vesuvio. Nel PSG militano anche Mbappé,, fresco campione

del mondo con la Francia, il talento verdeoro Neymar, e da quest’anno

anche Buffon, che ha deciso di chiudere la carriera a Parigi. II

Liverpool invece è fresco vice-campione della Champions, persa a Kiev

contro il Real Madrid, che oltre ad avere una rosa di gran valore,

nella quale c’è Salah, si è rafforzata con l’innesto del portiere

Alisson, prelevato quest’estate dalla Roma per una settantina di

milioni di euro. A chiudere il girone c’è la Stella Rossa che è la più

abbordabile della quattro ma comunque da non sottovalutare. Servirà

dunque un’impresa agli azzurri guidati da Ancelotti per passare il

turno che metterà tutta la sua esperienza a disposizione dei

giocatori, che dovranno superarsi per nutrire qualche chances. Alla

Juve capita un girone decisamente più accessibile con Manchester

United, Valencia e Young Boys, così come alla Roma che, a parte il

Real Madrid, giocherà contro avversati minori come Cska Mosca e

Viktoria Plzen.