Napoli Racing Show, tornano le auto da corsa sul Lungomare: da domani via alle gare

Scatterà nella giornata di domani, 12 aprile, il primo Napoli Racing Show, che si svolgerà nell’arco dell’intero fine settimana, giungendo a conclusione domenica 14 aprile. L’ingresso per il pubblico sarà gratuito, previo prenotazione sul sito del Napoli Racing Show e, all’occorrenza, sarà possibile contattare telefonicamente la segreteria dell’organizzazione al numero 081-5934001. Per l’occasione, il lungomare della città partenopea sarà teatro di gare di Formula Challenge, che si disputeranno su un apposito circuito di 1.290 metri, opportunamente allestito in loco, in base alle quali verrà assegnato il primo Trofeo Città di Napoli. Alla kermesse motoristica prenderanno parte circa 30 vetture divise in categorie diverse che vanno dai prototipi alle Gran Turismo. Tra queste, oltre alle piccole bicilindriche dell’Asso Minicar spicca la presenza di 4 auto provenienti dal Ferrari Challenge, di alcuni prototipi Osella e Radical, e di gran turismo del calibro di Aston Martin Vantage, Porsche 991, e Lamborghini Huracan. Le corse in programma rispetteranno il regolamento del campionato italiano di Formula Challenge, pur non essendo valevoli per lo stesso, partiranno dalle ore 9 di sabato 13 aprile, e si concluderanno nella giornata di domenica 14 aprile. Ritorna così il glorioso passato della città di Napoli che ha ospitato un Gran Premio di Formula 1 sul circuito collinare di Posillipo con l’ultima edizione, quella del 1962, dominata dalle Ferrari di Willy Mairesse e Lorenzo Bandini. Inoltre, domani, 12 aprile, ci sarà la cerimonia per l’inaugurazione di Piazza Mennato Boffa, il compianto pilota napoletano che nel 1960 vinse il Gran Premio di Posillipo al volante di una WRE Maserati della categoria Sport. Nel programma del primo Napoli Racing Show sono previsti anche il concorso d’eleganza per auto d’epoca, il giro di pista effettuato da Vernissage Grif, il cavallo figlio del famoso Varenne, ed un giro dimostrativo del circuito ad opera di Cosimo Turizio, ex pilota napoletano arrivato ad un passo dalla Formula 1, al volante della sua monoposto d’epoca, una Hesketh degli anni 70. La manifestazione dedicata ai motori verrà arricchita, infine, da esibizioni di drifting, da una sfilata di circa mille motociclisti, e da un corso di “karting experience” riservato a bambini tra i 6 e i 10 anni.