Omicidio-suicidio Ortona, soffoca il fratello disabile e si impicca

(Adnkronos) – Ha ucciso, soffocandolo, il fratello minore e, poi, si è impiccato. Il dramma, che risale a questo pomeriggio, si è consumato in un appartamento al piano terra di una palazzina di quattro piani più mansarda al centro di Ortona. Sono morti due fratelli, disabili, uno del ’48 e l’altro del ’53. Il fatto è avvenuto nella loro casa, che si trova non lontano dalla caserma dei carabinieri, ora giunti sul posto per le indagini. Le salme sono state portate all’obitorio di Chieti. La casa è sotto sequestro.