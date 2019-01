Ospedale Betania partner del Lions Club Sant’Elmo per una campagna sulle vaccinazioni

L’Ospedale Evangelico Betania supporterà il Lions club Sant’Elmo di Napoli in una campagna sull’importanza delle vaccinazioni e sulle tecniche di primo soccorso in età pediatrica, sviluppata anche attraverso materiale informativo da distribuire ai genitori e alle famiglie dei bambini. Il progetto sarà presentato domani sabato 12 gennaio, a Palazzo Marigliano, presso Casa Lavazza, in Via San Biagio dei Librai 39 a Napoli, nell’ambito di un convegno sulla informazione e promozione della cultura vaccinale, sviluppato in collaborazione con l’Ospedale Evangelico Betania e il CNR di Napoli su “Diffondere la cultura scientifica su vaccinazioni e autismo contrastando la disinformazione”. Il convegno introdotto dal Presidente del Lions club Gustavo Di Mauro prevede interventi del presidente del Comitato scientifico dell’Ospedale Betania, il pediatra dottor Francesco Messina, il dottor Pier Giuseppe De Berardinis, Immunologo dell’Istituto di Biochimica delle Proteine CNR di Napoli, l’onorevole Paolo Siani, pediatra e componente la commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza e il professore Antonio Marte, chirurgo pediatra e vice governatore Distretto 108YA. In occasione dell’evento sarà presentato anche l’opuscolo «Tecniche di primo soccorso» che sarà distribuito ai genitori dei neonati dell’Ospedale Evangelico Betania di Napoli.