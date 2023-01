Osvaldo Napoli presidente regionale di Azione Piemonte

Osvaldo Napoli è il presidente regionale di Azione Piemonte. Ad eleggerlo è stata l’assemblea regionale del partito. “Con questo incarico intendo corrispondere con l’impegno che da sempre assolvo nella mia esperienza – ha detto Napoli subito dopo l’elezione – restituire concretezza all’azione politica, praticare il riformismo come metodo di governo e come risultato di un confronto costante con le persone”. “In Italia, e in Piemonte, il riformismo è tanto declamato quanto poco praticato. Azione ha un traguardo ambizioso: mettere fine al bipolarismo posticcio e artificiale che da trent’anni imprigiona l’Italia e impedisce agli elettori di fare scelte in linea con la ragione e non con gli istinti e la pancia – aggiunge – l’obiettivo è fare dell’Italia un Paese europeo, nella mentalità e non solo nella politica. Questo è anche il senso delle prossime sfide elettorali nel Lazio e in Lombardia e, il prossimo anno, in Piemonte”.