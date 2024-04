Ottavio Coriglioni riconfermato vicepresidente della sezione Ospedaliera “Aiop”

Il dottor Ottavio Coriglioni, amministratore delegato della “Casa di Cura Salus” di Battipaglia, è stato eletto all’unanimità nella carica di vicepresidente della sezione Ospedaliera delle “Case di cura della Campania”.

Coriglioni è stato eletto per acclamazione nel corso dell’Assemblea Generale per il rinnovo delle cariche associative, che si è svolta nei giorni scorsi.

Dunque gli associati dell’Aiop (Associazione italiana ospedalità privata) hanno rinnovato la fiducia nei confronti di Coriglioni, già consigliere nazionale e regionale della stessa associazione.

Il dottor Coriglioni, nel ringraziare gli associati per il rinnovo della loro fiducia, ha sottolineato “l’importante cammino effettuato dall’Associazione negli anni precedenti”, ponendo poi l’attenzione sul fatto che “la consapevolezza di rappresentare uno dei pilastri fondanti dell’Assistenza Sanitaria della Regione Campania, rende ancora più importante ed indispensabile il continuo confronto con le Istituzioni Territoriali e Regionali”.