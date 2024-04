Passaggio a nord ovest, Alberto Angela alla scoperta dei segreti del Mann di Napoli sabato su Rai 1

Alberto Angela farà scoprire i segreti del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, i depositi sotterranei, per la puntata di ”Passaggio a nord ovest” in onda sabato 27 aprile alle 15 su Rai 1. Si tratta di un vero e proprio Museo nel Museo, dove vengono custodite con cura opere, sculture e affreschi recuperati dagli scavi di Ercolano e di Pompei. E poi un viaggio alla ricerca delle origini dell’uomo moderno. Perché ad un certo punto della nostra evoluzione solo l’Homo Sapiens si è affermato e ha colonizzato ogni luogo del pianeta? Quando c’è stata la svolta fondamentale che ci ha permesso di diventare esseri pensanti?

In Africa, la culla dell’umanità, gli ultimi cacciatori-raccoglitori rimasti sul pianeta offrono uno sguardo sul nostro passato. Si parlerà poi delle figlie della Casa d’Asburgo che furono “vittime della politica”, come le definì una volta l’imperatrice Maria Teresa. Gli Asburgo erano noti per la loro abile strategia matrimoniale e riuscirono ad imporsi per secoli grazie ai matrimoni combinati costringendo le figlie a sposarsi con i regnanti di altri Stati. In questo modo la famiglia austriaca ampliò i propri domini, controllando la politica europea e divenendo una delle dinastie più grandi e potenti del mondo. Chiusura sull’isola di Man, situata tra la Gran Bretagna e l’Irlanda, una delle poche isole al mondo ad essere dotata di una rete di trasporto pubblico su ferro realizzata in epoca vittoriana. Su uno dei tanti binari che la percorrono, uno sferragliante tram elettrico d’epoca svolge il suo regolare servizio di trasporto collettivo seguendo la linea di costa, con alcuni tratti a picco sul mare davvero vertiginosi.