Pavia: assessore, ’15 sanzioni in tutto nel weekend, multato chi faceva resistenza’

Milano, 25 mag. (Adnkronos) – All’ufficio sanzioni della polizia locale di Pavia risultano quindici sanzioni nel weekend e di queste due verbali sono stati fatti per il mancato rispetto delle norme sul distanziamento. Non si tratta di due fidanzati multati, ma di tre uomini in tutto: amici che incontrandosi per caso, si sarebbero abbracciati e baciati calorosamente tra le strade del centro, in mezzo alla gente. “Sono stati sanzionati dalla polizia perché, invitati a comportarsi diversamente, non l’hanno fatto e hanno risposto male agli agenti”, ha raccontato all’Adnkronos l’assessore alla Sicurezza di Pavia, Pietro Trivi, che dopo la notizia della coppia di fidanzatini multata con 400 euro per effusioni ha chiamato il comando per verificare come fossero andate le cose. “Ci sono state invece coppie che si baciavano in pubblico invitate a distanziarsi che hanno accettato l’invito dei vigili e non sono state sanzionate”, secondo la versione del comando che riporta l’assessore. Quindi qualcosa di vero c’è nelle multe per gli abbracci? “Chi è stato invitato ad allontanarsi e lo ha fatto – afferma – non è stato allontanato. Chi invece vuole fare un po’ il fenomeno, fa resistenza, e dice alla polizia ‘a te non deve interessare perché io lo abbraccio’ o risponde in modo arrogante magari viene sanzionato ma gli interventi sono stati fatti come extrema ratio”, sottolinea, perché a Pavia, d’accordo con il sindaco, “abbiamo dato indicazioni di usare il buon senso”.