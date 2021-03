Peugeot 3008 Hybrid4, sicurezza anche su fondi invernali

A cinque anni dal lancio la crossover di medie dimensioni Peugeot 3008 si aggiorna divenendo Hybrid4. Linee raffinate che coniugano forza ed eleganza, dinamismo e morbidezza. Il Peugeot i-Cockpit e la gamma di tecnologie innovative disponibili a bordo sono stati tutti sviluppati per massimizzare il benessere e la sicurezza. Grazie agli efficienti motori Hybrid plug-in, benzina e diesel, ci si sente a proprio agio al volante. Il motore a benzina PureTech turbo da 200 cv lavora in sinergia con i due motori elettrici, uno anteriore da 110 cv ed uno posteriore da 112, per una potenza complessiva di 300 cv. A livello di piacere di guida in modalità completamente elettrica si possono avere 59 km di autonomia, un’ottima accelerazione grazie alla coppia massima. La riduzione dei consumi è del 40% e c’è la possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali. Ricarica semplice in 7 ore e completa in 2 ore. Gli esterni evidenziano il suo carattere deciso con un frontale che trasmette forte personalità.

Negli interni spiccano i sedili in Alcantara. Touchscreen da 10″ con navigazione a 3D a comandi vocali, head-up display digitale, c’è anche un interfaccia che mostra informazioni di guida specifiche sul quadro strumenti. In modalità 4WD la trazione è su tutte e quattro le ruote fino a 135 kmh e se la batteria è sufficientemente carica può viaggiare anche col solo utilizzo dei motori elettrici. L’assenza di un tradizionale albero di trasmissione riduce i pesi, abbatte i costi, minimizza gli attriti meccanici che comportano assorbimenti di energia a vantaggio della riduzione dei consumi e delle emissioni. Tecnologia che permette la gestione precisa di ogni singola ruota in funzione all’aderenza al fondo stradale, agendo quasi milletricamente per distribuire la potenza sulla ruota con maggiore trazione. Una 3008 Hybrid4 in grado di affrontare anche le condizioni di guida invernali.

(ITALPRESS).