Pfizer seconda dose, Bassetti: “Botta di anticorpi contro varianti”

“Dobbiamo guardare al fatto che noi in Italia siamo stati rigidi con la seconda dose Pfizer fatta al massimo 42 giorni dalla prima e questo, come ha dimostrato lo studio su ‘Lancet’, dà una botta di anticorpi tale per cui il vaccino copre tutte le varianti. Stiamo tranquilli, sono vaccini che funzionano molto bene anche contro le varianti saltate fuori nell’ultimo periodo. Quattro mesi fa c’era chi diceva che non avrebbero funzionato, invece no. Diamo ancora più forza a questi vaccini che sono la risposta alla pandemia: sono stati prodotti un anno fa e ancora funzionano alla grande”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, commentando lo studio su Lancet che ha evidenziato come due dosi del vaccino anti-Covid di Pfizer/BioNTech inducono anticorpi che neutralizzano tutte le varianti di Sars-CoV-2, mentre una sola no.