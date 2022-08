Psr Campania, prevenzione danni alle foreste: finanziati altri 16 progetti

Con decreto dirigenziale del 21 luglio scorso la Regione Campania ha disposto il secondo scorrimento della graduatoria unica definitiva del bando della tipologia d’intervento 8.3.1 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” del Psr. Grazie alle economie realizzate nell’ambito delle gare espletate dai beneficiari pubblici a valere sulle tipologie 8.3.1 e 8.4.1 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” e dei residui non utilizzati per queste due tipologie, è stato possibile disporre un secondo scorrimento della graduatoria della 8.3.1 dalla posizione 82 fino alla posizione n. 97 (inclusa). Sono stati pertanto ammessi a finanziamento, per un importo complessivo di circa 7,8 milioni di euro, le domande di sostegno di 16 beneficiari, tra cui i comuni di Postiglione (Sa), Sicignano degli Alburni (Sa), Ricigliano (Sa), Senerchia (Av), Oliveto Citra (Sa), Laurino (Sa) e Stio (Sa), che vanno così ad aggiungersi agli 81 interventi precedentemente finanziati per 51 milioni.