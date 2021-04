Recovery Plan, Pittella (Pd) incontra Carfagna: Zes, ecobonus, automotive, c’è intesa sulle priorità per il Sud

“Questa mattina ho avuto una lunga discussione con la signora ministro su alcune opportunità di carattere strategico per il sud del Paese connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, rappresentando la necessità che tutte le previsioni si inseriscano in una idea complessiva di sviluppo del Mediterraneo”, dice Gianni Pittella spiegando che “il lavoro del ministro Carfagna insieme ai ministri Giovannini e Giorgetti può essere particolarmente prezioso per dare finalmente attuazione alle Zes dei porti e dei retroporti, per completare le infrastrutture strategiche, realizzare col contributo dei privati il ponte sullo Stretto e per sostenere la competitività dell’automotive al sud, in particolare la capacità di Stellantis a Melfi e Pomigliano di innovare sull’elettrificazione e la guida automatica e procedere a un ricambio generazionale della forza lavoro”. “Abbiamo inoltre condiviso con il ministro – prosegue il senatore Pd – la necessità di semplificare l’eco bonus 110% il cui appesantimento procedurale lo rende di difficile attuazione al sud. Le ho infine rappresentato l’opportunità di sostenere politicamente un disegno di legge di cui sono primo firmatario sull’incentivazione al ripopolamento dei piccoli comuni. Il Mezzogiorno è la vera frontiera dello sviluppo del Paese ed è a un tempo la sponda nord del bacino mediterraneo e delle straordinarie opportunità geopolitiche che vi si collocano”.