Covid, giunte in Campania le prime 17.300 dosi di vaccino Johnson & JohnsonSono appena arrivate in Campania 17.300 dosi di vaccino monodose Janssen della Johnson & Johnson. Si tratta della consegna inizialmente attesa per venerdì 16 aprile, ma sospesa in attesa del via libera alla distribuzione dei vaccini Johnson & Johnson arrivati in Italia all’hub della Difesa di Pratica di Mare.