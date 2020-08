Regionali, Caldoro: Servono politiche chiare per la crisi dei migranti

“Sono stato uno dei presidenti di Regione che ha dovuto affrontare sbarchi di migliaia e migliaia di persone, soprattutto a Salerno. Allora non c’erano i decreti Sicurezza che poi, invece, hanno funzionato. Immaginare di superare queste norme proprio adesso nella fase post Covid è folle. Servirebbero piuttosto politiche più chiare per quanto riguarda gli investimenti e le azioni da porre in essere sui Paesi di partenza. In sostanza quello che fece il governo Berlusconi, serve mantenere una linea precisa, molto forte e molto chiara anche con l’Europa che quando si parla di immigrazione sparisce”. Lo ha detto Stefano Caldoro, candidato per il centrodestra alla presidenza della Regione Campania, ieri intervenendo a Stasera Italia su Rete 4.