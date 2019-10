Regione, il Documento di Economia e Finanza in Aula martedì

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Rosa D’Amelio, si riunirà martedi’ 15 ottobre 2019 dalle 11:00 alle 13:00 per l’esame del “Documento di Economia e Finanza” della Regione Campania – DEFRC 2020-2022 (Delibera di giunta regionale del 30 luglio 2019, n.361), Risoluzione. Nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 17:00, l’Aula tornerà a riunirsi per l’esame della Delibera di Giunta regionale n.460 del 01/10/2019 “Rete aeroportuale Campana – Determinazioni”; della Delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio n.194 del 3 luglio 2019 “Rendiconto della Gestione del Consiglio Regionale della Campania per l’esercizio finanziario 2018”; della Delibera di Giunta Regionale n.451 del 24/09/2019. “Approvazione Schema di Bilancio Consolidato della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2018” (se acquisita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti); della Delibera di Giunta Regionale n.423 del 17/09/2019. L.R. 15 giugno 2017, n.6 “Proposta di adozione del Programma Triennale (2019/2021) di investimento e promozione dello Spettacolo. Presa atto parere Commissione Consiliare e approvazione definitiva”. A seguire, quattro disegni di legge per il “Riconoscimento della legittimita’ dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126” e le seguenti Mozioni: “Parco di via Annibale Caccavello a Napoli” a firma del capogruppo di Campania Libera, Psi,Davvero Verdi, Francesco Emilio Borrelli; “Prevenzione dell’alopecia indotta da chemioterapia” a firma del capogruppo del M5S, Valeria Ciarambino; “Adroterapia – riconoscimento delle spese non sanitarie sostenute dal paziente” e “Proposta modifica norma di accreditamento delle strutture di ricovero e cura (D.G.R. 7301/2001) – proposta di obbligatorieta’ del servizio di farmacia e di una dotazione adeguata di farmacisti” entrambe a firma dei consiglieri regionali di FI, Flora Beneduce ed Ermanno Russo; “Modalita’ di accesso al percorso di gestione del rischio oncologico eredo familiare” a firma delle consigliere del M5S, Maria Muscara’ e Valeria Ciarambino; “Insediamento del Campo Rom a Cupa Perillo – viale della Resistenza” a firma dei consiglieri del Pd, Giovanni Chianese e Gianluca Daniele. All’ordine del giorno sono iscritte anche l’elezione per la sostituzione di un componente del Consiglio di indirizzo dell’Agenzia regionale per la promozione del turismo (legge regionale 8 agosto 2014, n.18) e di un rappresentante scelto tra gli iscritti nel registro dei Revisori Legali di cui al d.lgs 39/2010 nel Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente Riserva Naturale Foce Sele – Tanagro e Monti Eremiti – Marzano. Legge regionale 1 settembre 1993, n.33.