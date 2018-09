Ricerca, Pompei partecipa alla “Notte europea”: appuntamento venerdì dalle 15 alle 19

Il Parco Archeologico di Pompei partecipa alla “Notte europea dei ricercatori 2018”, venerdi’ 28 settembre dalle ore 15.00 alle 19.00. Esperti di antropologia, geologia, archeobotanica – specialisti del Laboratorio di Ricerche Applicate, che affiancano quotidianamente con i loro studi gli archeologi, gli architetti e i restauratori di Pompei – saranno a disposizione del pubblico, per raccontare le attivita’ scientifiche in corso a Pompei. Gli esperti accoglieranno i visitatori dalle ore 15.00 alle 19.00 in alcuni luoghi significativi dell’area archeologica, dove racconteranno curiosita’ scientifiche sulla storia del sito e sulle vicende legate all’eruzione, secondo il loro punto di vista specialistico. Presso la Palestra Grande l’ archeobotanica Chiara Comegna, illustrera’ le caratteristiche dei reperti organici rinvenuti a Pompei; presso l’ Orto dei Fuggiaschi l’antropologa Valeria Amoretti, raccontera’ le novita’ relative allo studio dei corpi delle vittime; mentre lungo il Viale delle Ginestre, il geologo Vincenzo Amato spieghera’ le caratteristiche e le dinamiche dell’eruzione del 79 d.C. Inoltre, grazie alla collaborazione di Enti convenzionati, presso la Fullonica di Stephanus, la dott.ssa Francesca Coletti del dipartimento di Scienze dell’antichita’ e del Laboratorio LTFAPA dell’Universita’ ‘La Sapienza’, illustrera’ i tre diversi momenti della catena operativa tessile secondo le procedure impiegate nel mondo antico; mentre l’ingegnere Francesca Autiero del dipartimento Dist di Ingegneria Strutturale dell’Universita’ Federico II spieghera’ la tipologia e l’utilita’ di indagini non distruttive di tipo sonico sulle murature antiche, presso il Foro Civile. La Notte Europea dei Ricercatori 2018, rientra nella manifestazione #ERN18, BE a citizEn Scientist (Bees), coordinata dall’Associazione Frascati Scienza volta a incoraggiare la partecipazione dei cittadini nella ricerca scientifica e chiude venerdi’ 28 la settimana dal 22 al 29 settembre dedicata alla ricerca, con conferenze a tema, incontri con i ricercatori, presentazioni di libri, quiz, aperitivi scientifici in varie realtà italiane. Un modo per far conoscere ai cittadini, il mondo della ricerca e i ricercatori. Il progetto e’ promosso dalla Commissione Europea.