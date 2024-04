Salerno Do Design, made in Italy in mostra. Premiati i giovani creativi

Questa mattina ha avuto luogo la presentazione di Salerno Do Design, l’iniziativa realizzata dal Gruppo Design Tessile Sistema Casa di Confindustria Salerno con il sostegno di Camera di commercio di Salerno – in collaborazione con il Distretto provinciale di Salerno di Confcommercio Campania, Adi delegazione Campania, Accademia Moda e Design di Napoli (Iuad) e Liceo Artistico Sabatin-Menna di Salerno che ha lo scopo di contribuire a sviluppare una riflessione sui temi della creatività e del design.

“Siamo giunti alla quarta edizione riscontrando, negli anni, l’interesse del territorio a conoscere ed approfondire quanto le aziende di Salerno e provincia sappiano coniugare l’eccellenza della manifattura, del made in Italy con le più avanzate forme di design ed architettura moderna – ha sottolineato Elisa Prete, Presidente del Gruppo Design Tessile Sistema Casa di Confindustria Salerno -. Ciò ci spinge a fare sempre meglio anche in termini di sensibilizzazione e diffusione della cultura del design anche grazie al Young Factory Design Contest”.

Il Salerno Do Design prevede diverse iniziative: a partire dal 6 maggio, e per l’intero mese, alcuni negozi e alberghi del centro di Salerno esporranno pezzi di design delle aziende del Gruppo Design Tessile Sistema Casa di Confindustria Salerno; l’8 maggio in piazza Mons Quaglia dalle ore 10 alle 12 avrà luogo un’animazione teatrale a cura del Prof. Pasquale de Cristofaro che vedrà protagonisti gli alunni della 4 T del Liceo Sabatini Menna.

Il 23 maggio, alle ore 15 nella sede della Camera di commercio in Via Roma saranno presentati i talk: ”Design e Made in Italy” con una riflessione di Francesco Sirano, direttore del Parco archeologico di Ercolano che dialoga con il Prof Gennaro Carillo, docente di Storia del pensiero politico presso la facoltà di Lettere all’Università Suor Orsola Benincasa; mentre nel talk “Design ed Intelligenza Artificiale” scopriremo come l’intelligenza artificiale può partecipare alla creazione di valore dei progetti di design e come può migliorare la vita degli utilizzatori. Il talk sarà guidato dal professore Davide Crippa docente presso lo Iuav e il Politecnico di Milano con la partecipazione di: Patrizia Marti, asociato presso il Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive dell’Università di Siena; Pietro Pantano, ordinario di Fisica-Matematica presso l’Università della Calabria e Ernesto Di Iorio, ceo di QuestIt e presidente di SaiHub.

Nel corso dell’evento di presentazione si è svolta anche la premiazione della sesta edizione del Young Factory Design Contest, il concorso indirizzato ai giovani creativi che hanno presentano progetti di design su specifiche richieste delle aziende salernitane nell’ambito di 3 categorie: Design per l’abitare, Graphic design ed Exibition design.

Primo classificato: Ivan Lezin con il progetto Bugnato per Ceramica Artistica Giovanni De Maio srl, che ha progettato una collezione di piastrelle modulari da motivi di design tridimensionali che possono essere accostati in varie composizioni.

Hanno ricevuto menzioni di merito:

Valeria Consalvo per il progetto Quilling per Lamberti Design SRL, una lampada ispirata alla penna d’oca e realizzata con una lamiera tagliata laser, arrotolata su se stessa e saldata ad una piastra che ne stabilizza la forma;

Leonardo Morra per il progetto Poltrass per MT Plex srl, una poltrona in plexiglass, in doppia versione, dal design fluido, minimalista e funzionale;

Elmira Bohlouli per il progetto Lumion per Al.To (Pedone & Tomeo) con pareti modulari green ed ecosoniche;

Rosamaria Faralli per il progetto Airplanes per F.lli Basile – Hebanon, un portariviste ispirato agli aeroplanini di carta, realizzato con gli scarti di lavorazione dell’antica ebanisteria.