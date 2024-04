Sanità, al via processo di transizione digitale per l’Asl di Caserta: giovedì la presentazione

L’Asl di Caserta ha avviato un processo innovativo unico nel suo genere che ridisegna le modalità di lavoro e gli effetti sugli utenti. “Sanità e digitalizzazione: buone prassi per eccellere”, l’evento di presentazione è previsto per giovedì 11 aprile a Caserta, alle ore 9,30, presso la sede della Camera di Commercio in via Roma, 75.

Aziende leader del settore dell’innovazione e dell’ICT come Oracle, KPMG,Fastweb e Healthy Reply stanno realizzando per l’Asl di Caserta applicazioni innovative ad hoc. Ha preso il via un percorso di cambiamento che consente di dare una marcia in più alla sanità campana e che investe tre linee principali di intervento: la Data Analytics e Controllo di Gestione; la valutazione delle Performance; la Pianificazione e il Budget.

Contemporaneamente si sta lavorando per rafforzare anche la sicurezza Informatica incrementando il livello generale di resilienza dell’amministrazione secondo il paradigma di cybersecurity indicato dal NIST e dunque garantendo la protezione del patrimonio informativo e la sicurezza dei dati informatici.

Una vera rivoluzione in campo sanitario che qui in Campania vede protagonista l’Azienda Sanitaria di Caserta. Gli impatti e i risultati del processo di innovazione che abbiamo attivato investono l’efficacia nell’erogazione dei servizi, riducono i tempi di attesa e semplificano la comunicazionetra strutture sanitarie e cittadini.

All’evento parteciperanno insieme al Direttore Generale dell’Asl di Caserta, Amedeo Blasotti, l’Assessore al Bilancio, Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale e Informatizzazione dei processi, Ettore Cinque, al quale sono affidate le conclusioni.

Alla tavola rotonda partecipano Massimo Bisogno, Responsabile Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale della Regione Campania; Tommaso Casillo, Presidente di Soresa; Beniamino Schiavone, Presidente Confindustria Caserta; Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Campania; Gennaro Sosto, Presidente di Federsanità Anci Campania; Enrico Coscioni, Presidente dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali- Agenas.