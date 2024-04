Sannio Valley, intesa con Csc Informatica: Così aiuteremo le Pmi locali a digitalizzarsi

Sannio Valley, l’associazione dedicata alla promozione dello sviluppo socio-culturale ed economico nel Sannio e nelle aree interne della Campania attraverso l’innovazione digitale, annuncia la firma di un accordo di partenariato con CSC Informatica srl, società leader nel settore della consulenza e dell’assistenza informatica di alta qualità, che offre quotidianamente alle imprese ed alla Pubblica Amministrazione.

“L’accordo sottoscritto tra le parti – si legge in una nota – segna l’inizio di una partnership finalizzata a incentivare e sostenere lo sviluppo e la modernizzazione delle imprese locali attraverso iniziative digitali, mediante la promozione della formazione e dello sviluppo delle competenze digitali in favore dei giovani, delle aziende operanti sul territorio e dei lavoratori locali. La mission dell’associazione è costruire un ecosistema collaborativo tra imprese, istituzioni e enti di formazione per favorire l’insediamento di nuove imprese e lo sviluppo di quelle preesistenti”.

Csc Informatica srl è società leader da oltre vent’anni nel settore tecnico – informatico; è nata dalla passione e dalla lungimiranza dei fratelli Ciampi i quali, ritenendo fondamentale investire sul proprio territorio, hanno creato una struttura competitiva, efficiente e che, nel corso del tempo, è diventata una delle più solide aziende italiane nel settore di competenza. Di recente, in un’ottica di crescita aziendale e di diversificazione dell’offerta di servizi proposta, ha dato vita ad una ulteriore, nuova ed originale divisione, denominata Csc Ricerca, Sviluppo ed Alta Formazione, attenta alle nuove esigenze del mercato e diretta ad offrire attività volte alla formazione e allo sviluppo delle competenze digitali in favore dei giovani, delle aziende operanti sul territorio e dei lavoratori locali.

“Questa collaborazione con la Csc Informatica – spiega il presidente di Sannio Valley Carlo Mazzone – rappresenta un passo significativo verso la realizzazione della nostra visione per il Sannio. L’integrazione della tecnologia avanzata, dall’IoT all’elettronica a 360°, nella nostra strategia di sviluppo è fondamentale per costruire un futuro sostenibile e prospero”. Giovanni Ciampi, Ceo di Csc Informatica sottolinea che “entrambe le società sono motivate e intenzionate a portare soluzioni tecnologiche e digitali che consentano l’innovazione del contesto aziendale del territorio, al fine di renderlo quanto più competitivo, senza nulla dover invidiare a realtà più grandi e strutturate. L’innovazione là fuori procede a passo sempre più veloce, tecnologie dirompenti appaiono aprendo grandi opportunità e rendendo obsoleti vecchi strumenti e modi di fare e riuscire a vedere in anticipo questi trend; stare al passo con le novità è vitale per il successo aziendale e, conseguentemente, per la valorizzazione e la fortificazione economica del territorio”.

L’accordo prevede la messa a disposizione, da parte di Csc, di risorse, competenze e conoscenze che consentano la realizzazione di eventi formativi per la crescita professionale e lavorativa dei giovani del territorio, oltre all’implementazione di progetti congiunti che favoriranno la crescita tecnologica, digitale ed economica nel territorio. Entrambe le parti sono entusiaste e fiduciose che questa collaborazione contribuirà significativamente allo sviluppo sostenibile e all’innovazione nella nostra “Valley”.