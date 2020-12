Roma, 22 dic. (Adnkronos) – “Se l’ascolto continua è una buona notizia. Faccio un esempio di quello che non va: la scuola. Riapre il 7 gennaio? Non sappiamo con quanti insegnanti, quanti mezzi pubblici, quanti ragazzi per classe… vorremmo capire come, dove e perchè dalla Azzolina ma sulla scuola zero contatto, zero confronto”. Lo dice Matteo Salvini a Porta a Porta.