Singapore, aerospazio: accordo tra D-Orbit e la thailandese Patriot Infovention

Le aziende Italiane D-Orbit, Elettronica e MetaSensing in coordinamento con il Comitato della Camera di Commercio Italiana a Singapore Lansset (Land, Aerospace, Naval, Security, Science & Technology) hanno partecipato il 15 e 16 di febbraio alla quindicesima edizione della Global Space and Technology Convention (Gstc). Si tratta del principale evento per le imprese del settore Aerospaziale a Singapore e nell’Area Asean, una piattaforma in cui il settore civile e militare può dialogare sugli sviluppi tecnologici di tale industria.

Al centro dell’attenzione sono le tendenze del mercato in Asia, il ruolo della tecnologia spaziale negli sforzi per la sostenibilità sulla terra cosi come le strategie e le innovazioni tecnologiche dell’industria aerospaziale, un settore fiorente e in rapida evoluzione. La partecipazione italiana ha già prodotto i primi risultati concreti.

Nell’ultimo giorno della Global Space and Technology Convention la società di trasporto spaziale e logistica D-Orbit ha annunciato la firma di un contratto di lancio con Patriot Infovention, una società di software thailandese specializzata in servizi di assistenza governativa, supporto e assistenza, dati gestione e sicurezza informatica.

“La firma dell’accordo tra un’azienda italiana e una thailandese qui a Singapore è l’ esempio tangibile di come le nostre aziende possano trarre vantaggio dallo sviluppo del proprio business nella Città-Stato per proiettarsi verso i dinamici mercati del Sud Est Asiatico” ha dichiarato l’Ambasciatore d’Italia a Singapore Mario Andrea Vattani, aggiungendo: “Sono stato lieto di accompagnare ad incontrare le nostre aziende il Ministro per i Trasporti e per le Relazioni Commerciali S. Iswaran, che ha mostrato grande curiosità verso i nostri prodotti altamente innovativi come l’orbital transfer vehicle (Otv) della D-Orbit. Grazie ad una forte presenza dell’industria dei semiconduttori e del manifatturiero avanzato Singapore è riuscita a sviluppare in modo efficace l’industria dell’Aerospazio, e le nostre aziende sono pronte a sfruttare il suo ruolo di hub regionale per attivare nuove collaborazioni”.