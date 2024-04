StreetReporter, arriva la rivoluzione dei flussi informativi iperlocali

StreetReporter è una start-up innovativa italiana che ha ideato e sviluppato uno strumento digitale destinato ai cittadini, al fine di dare voce alle persone “dal basso” e condividere storie autentiche di rilevante interesse all’interno delle comunità, su una moltitudine di argomenti.

Questa Applicazione mobile è concepita per trasformare chiunque possieda uno smartphone in un reporter occasionale. Si è coinvolti in vere e proprie “MISSIONI” di reportage, comprendenti commenti/riflessioni, foto e video, oltre a SEGNALAZIONI geolocalizzate fornite direttamente dai cittadini. L’intento è quello di stimolare una partecipazione attiva e di collaborazione dei cittadini con gli operatori preposti alla ricerca di informazioni, immagini e dati pertinenti.

“E’ in corso la sperimentazione con diversi enti territoriali , in collaborazione con il Laboratorio di Economia dello Sviluppo Locale (Le.svi.l), per lo sviluppo di modelli di partecipazione attiva al fine di intercettare in modo pragmatico e mirato le esigenze reali delle comunità: il Locale incontra il Globale. L’applicazione è completamente gratuita per gli utenti, e la proprietà delle immagini inviate rimane in possesso dell’utente/reporter”, commenta Fabrizio Bracci, Ceo della startup.

Cosa rende unica l’app di StreetReporter?

La risposta è la sua innovativa integrazione della gamification nell’esperienza da reporter. Con punteggi, classifiche e ricompense, l’app trasforma la ricerca e la condivisione delle notizie in un’emozionante avventura competitiva. Il reporter Guadagna punti per ogni contributo, scala la classifica, sale di livello e sblocca ricompense messe in palio dalle Aziende del territorio. Un progetto Sostenibile e altamente Scalabile!

Streetreporter: PLAY AN EXPERIENCE

