Università, “Ingenio al femminile”: torna il premio per le tesi di laurea

Si intitola “Ingenio al femminile”, il bando per tesi di Laurea promosso da Cni Consiglio Nazionale degli Ingegneri in collaborazione con Cesop Hr Consulting Company per il quarto anno consecutivo. Il premio ha come scopo la valorizzazione della figura della laureata in ambito tecnico ed intende premiare le migliori tesi di laurea in ingegneria, tra tutti i corsi di laurea previsti dall’ordinamento ingegneristico. Si tratta, spiegano gli organizzatori, di uno strumento da integrare nella strategia di Employer Branding per incrementare notorietà e attrazione verso il pubblico delle giovani donne ingegnere. Il premio è supportato da una campagna social a livello nazionale e permette alle aziende visibilità e di entrare in contatto diretto anche con le candidate iscritte al premio, si aggiunge. Nelle prime tre edizioni sono state oltre 40 le aziende Ambassador e oltre 500 le candidature ricevute attraverso la piattaforma proprietaria Ats di Cesop. Il tema dell’edizione 2024 sarà “Il nuovo paradigma 5.0 e il ruolo strategico dell’ingegneria”. Quest’anno sono previsti cinque premi da 1.500 euro l’uno che saranno riservati alle vincitrici di cinque categorie. E cioè Tesi di dottorato (solo per candidate già iscritte all’Albo); Tesi in Ingegneria civile-ambientale; Tesi in Ingegneria industriale; Tesi in Ingegneria dell’informazione e Tesi in Ingegneria biomedica (premio dedicato alla memoria di Giulia Cecchettin). Per info: https://www.cesop.it/ingenio- al-femminile/?utm_source= cesop&utm_medium=dem&utm_campaign=premio- cni.