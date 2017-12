Sviluppo rurale, il ministero autorizza i pagamenti per quasi 126mila beneficiari

Il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che Agea ha autorizzato in queste ore decreti di pagamento in favore di 125.890 beneficiari per un importo di 75 milioni di euro.

Tali pagamenti si riferiscono alle erogazioni eseguite nell’ambito: della domanda unica – Saldi 2017, in favore di n. 125.224 beneficiari per un importo erogato di oltre 43,7 milioni di euro; dello sviluppo rurale (Fondo Speciale Iva), in favore di n. 437 beneficiari inseriti negli elenchi trasmessi dalle regioni Friuli, Sardegna e Sicilia per complessivi 9,6 milioni di euro di spesa pubblica; dello sviluppo rurale (misure strutturali) a seguito di istruttoria regionale, in favore di 229 beneficiari inseriti negli elenchi trasmessi dalle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria per complessivi 21,4 milioni di euro di spesa pubblica.