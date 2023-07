Telesia for Peoples, via alla decima edizione: domenica 16 la premiazione nell’anfiteatro delle Terme

Si alza il sipario sulla decima edizione del “Telesia for Peoples”, in programma a Telese Terme da domani fino al 16 luglio prossimo. “Aspettando l’alba … di un nuovo giorno” è il titolo dell’evento della serata inaugurale che si svolgerà nel Teatro del Cerro delle Terme di Telese con lo spettacolo di “Muevelo”.

“L’evento di domani sera – dicono gli organizzatori – vuole essere un momento dedicato ai giovani nel segno della gioia e della inclusione che, dopo la pandemia, vogliono tornare a vivere la loro giovinezza e sperare in un futuro migliore, senza guerre”. “Oltre al grande momento di festa nel cuore dell’estate – aggiungono poi gli organizzatori – la serata di domani intende dare messaggi ai giovani sul valore e l’importanza della vita, rendendoli protagonisti insieme a tutti gli artisti che insceneranno un grande spettacolo di musica e di dance”. “Un grazie di cuore – concludono gli organizzatori – va agli amici imprenditori che ogni anno, con il loro sostegno, contribuiscono alla riuscita dell’evento”.

Il Comitato dell’associazione italoamericana “Icosit”, promotrice dell’evento, ha reso noto i vincitori del “Premio Telesia for Peoples” 2023: Monsignor Giuseppe Mazzafaro (Vescovo di Cerreto Sannita – Telese – S. Agata dei Goti), Automobil Club d’Italia (Aci, l’ex procuratore aggiunto di Milano Alfredo Robledo, l’imprenditore napoletano Pasquale Esposito (EP Spa),il coreografo Fabrizio Mainini e l’imprenditore sannita Antonio Izzo (Seieffe – Okite).

I premi verranno consegnati domenica (ore 21) nel corso di una cerimonia spettacolo in programma nell’anfiteatro delle Terme di Telese con la partecipazione di numerosi artisti, tra cui il tenore napoletano Carmine De Domenico, i ballerini Eva Ragozzino e Leonardo Lini di “Amici” e Saulo.

Nella stessa serata saranno consegnati anche i premi speciali “Amici del Telesia for Peoples” al performer Gabriele Manzo, al giornalista Rai Gianfranco Coppola (quale autore del libro “Campioni per Sempre” dedicato alla vittoria del terzo scudetto del Calcio Napoli), allo chef internazionale Oscar Precenzano (che, per l’occasione, ha creato il “Piatto dei Popoli”) e all’artista Samurai Jay che con la sua esibizione concluderà la decina edizione della manifestazione volta alla integrazione tra i popoli attraverso il linguaggio universale della musica. Il cartellone del “Telesia for Peoples”, dedicato quest’anno alla “Casa di Tonia” (progetto del cardinale emerito di Napoli Crescenzio Sepe), prevede poi per sabato sera, nell’anfiteatro delle Terme di Telese il concerto “In…Canto Napoletano ” del Maestro Mario Maglione.

La manifestazione gode del Patrocinio della Città di Telese Terme, della Provincia di Benevento e della Regione Campania. L’ingresso agli spettacoli di sabato e domenica è gratuito fino a esaurimento posti.