Tennis, a Madrid Paolini batte facile Kasintseva e va al terzo turno

Roma, 26 apr. (askanews) – Esordio senza difficoltà al WTA 1000 di Madrid per Jasmine Paolini. Fresca di nuovo best ranking da n. 13 al mondo, l’azzurra ha raggiunto il 3° turno battendo la 18enne di Andorra Victoria Jimenez Kasintseva, n. 335 al mondo e in tabellone grazie a una wild card, con un netto 6-0, 6-1 in un’ora di gioco. L’avversaria ora sarà la francese Caroline Garcia, n. 24 al mondo. Il bilancio nei sette precedenti è 5-2 in favore di Garcia, ma Paolini ha vinto due degli ultimi tre confronti.

Si è concluso a testa alta, invece, il cammino di Lucia Bronzetti. Reduce dalla prima vittoria in carriera alla Caja Magica, la riminese ha perso al 2° turno contro la n. 4 al mondo Elena Rybakina: 6-4, 6-3 il punteggio finale in favore della kazaka nello scenario del Manolo Santana Stadium.