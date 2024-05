Tennis, Sinner: “A Parigi solo se sarò al 100%”

Roma, 5 mag. (askanews) – “Finora non ho mai avuto tanti problemi fisici cambiando superficie. Sono attento ai movimenti, stiamo facendo un po’ di lavori a bassa intensità. Avremo risposte tra una settimana. Giocherò a Parigi se sarò al 100%”. Lo ha detto Jannik Sinner in una conferenza stampa convocata a Roma alla vigilia degli Internazionali ai quali non parteciperà per un problema all’anca. “L’appuntamento più importante della stagione era Roma – ha proseguito – tutte le partite che posso giocare in Italia sono speciali. Sono in una buona posizione per Torino, il mio obiettivo è andarci”.