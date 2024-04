Tornano dal 5 maggio i treni storici in Campania, 65 corse in calendario: ecco i principali itinerari

Ritornano i treni storici sulle più belle e panoramiche linee ferroviarie della Campania. Quest’anno saranno 65, complessivamente, le corse in calendario per un totale di oltre 13mila posti disponibili a bordo. Sui treni storici è sempre garantita la possibilità di trasportare gratuitamente la propria bicicletta utilizzando bagagliai storici appositamente attrezzati. Il programma delle iniziative del 2024 prevede itinerari particolarmente apprezzati nelle passate edizioni: – Archeotreno: congiunge la città di Napoli con le vicine aree archeologiche di Pompei, Paestum e Velia, dichiarate dall’Unesco patrimoni mondiali dell’umanità – prima corsa domenica 5 maggio – Reggia Express: da Napoli Centrale direttamente davanti all’ingresso della Reggia di Caserta, antico palazzo reale borbonico del Regno di Napoli – prima corsa sabato 11 maggio – Pietrarsa Express: il treno storico che congiunge il centro di Napoli con il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa – prima corsa domenica 19 maggio – Irpinia Express: il treno storico che percorre la storica linea ferroviaria dell’Irpinia, Avellino – Rocchetta – prima corsa domenica 2 giugno.

Confermati, inoltre, gli itinerari da Napoli a Fragneto Monforte in occasione del Festival internazionale delle Mongolfiere, e da Napoli a Pietrelcina per l’anniversario della scomparsa di San Pio, percorrendo la Ferrovia del Sannio, linea turistica della Fondazione FS. L’iniziativa, giunta alla IX edizione, è promossa dalla Regione Campania che ha investito nella realizzazione di servizi dedicati ai residenti ed ai turisti, programmando per i treni storici, nel triennio (2022-2025) oltre 2,1 milioni di euro, ed è realizzata mediante l’Agenzia Campana Mobilità, Infrastrutture e Reti- ACaMIR, in collaborazione con Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane e FS Treni Turistici Italiani. I biglietti per viaggiare a bordo dei treni storici in Campania possono essere acquistati dal 27 aprile su tutti i canali di vendita di Trenitalia, biglietterie, App e sito ufficiale. Il calendario completo delle circolazioni e altre informazioni sono disponibili consultando il sito web www.fondazionefs.it e i canali social della Fondazione FS sui principali social network.