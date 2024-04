Turismo, amministratori e operatori sorrentini incontrano il delegato dell’Anci: Ecco le nostre proposte

Si è svolto nella Sala del Consiglio comunale di Piano di Sorrento l’incontro tra gli assessori al Turismo dei Comuni della Penisola Sorrentina, le associazioni della filiera turistica locale, e il sindaco di Amalfi, Daniele Milano, delegato al Turismo di Anci Campania. Erano presenti il vicesindaco e assessore al Turismo del Comune di Piano di Sorrento Gianni Iaccarino, il vicesindaco e assessore al Turismo del Comune di Meta Pasquale Cacace, l’assessore al Turismo del Comune di Vico Ciro Maffucci, il vicesindaco di Sant’Agnello Maria Russo, il presidente di Atex Campania Sergio Fedele, il vice Presidente della sezione Turismo dell’Unione industriali Mario Colonna, il presidente di Confcommercio Sorrento Vincenzo Ercolano, il presidente di Atex Sorrento Giovanni Rosina, il presidente di Atex Meta Pietro Cannavacciuolo, il presidente di Ascom Confcommercio di Piano di Sorrento Gianluca Di Carmine, il consigliere degli Agenti di viaggio Raffaele Ercolano, il presidente delle “Chiavi d’Oro” Mauro di Maio, il vicepresidente dell’associazione Grande Onda Serena Pane.

“La riunione – si legge in una nota – ha segnato un importante momento di collaborazione e di dialogo strategico regionale al fine di rafforzare, nel turismo, il collegamento con Anci Campania. Tanti gli argomenti discussi accompagnati da proposte che saranno trasmesse dettagliatamente ad Anci Campania per il tramite del sindaco Milano: accessibilità in Penisola Sorrentina, regolamentazione del settore extralberghiero, Osservatorio del Turismo, Dmo, incremento della tassa d’imbarco aereoportuale di Capodichino, definizione di un Patto per il lavoro, rispetto dell’ ambiente come valore aggiunto nella strategia turistica”. “Il delegato al Turismo Anci Campania Milano – prosegue il comunicato – è intervenuto su tutte le questioni affrontate garantendo il personale impegno ad affrontarle insieme agli esponenti territoriali della Penisola Sorrentina. In particolare ha illustrato la proposta di Anci alla Regione Campania per la costituzione di un Osservatorio Turistico Regionale per monitorare e analizzare i dati del turismo e, su questa base, realizzare una pianificazione efficace basata su evidenze concrete. Questo strumento potrebbe rappresentare un pilastro fondamentale per l’adeguamento e l’innovazione delle strategie turistiche regionali, soprattutto in termini di dati qualitativi”. Milano ha quindi illustrato l’aggiornamento sulle linee guida dei Destination Management Organizations (DMO) recentemente presentato dalla Regione Campania, argomento importantissimo per la Penisola Sorrentina attualmente in forte ritardo rispetto agli altri territori a vocazione turistica

LE DICHIARAZIONI

Daniele Milano, delegato al Turismo di Anci Campania

Ho partecipato con grande interesse al tavolo, con l’impegno a portare avanti i principali temi affrontati: l’istituzione dell’Osservatorio Turistico Regionale proposto da ANCI Campania, sulla cui attivazione l’Assessore regionale Felice Casucci ci ha già garantito il suo interessamento, così come per la stesura e rapida approvazione delle linee guida per le Destination Management Organization. Le DMO sono strutture essenziali per la gestione professionale del turismo sui territori e ciò può avvenire solo fondandosi su dati quanti-qualitativi reali ed appropriati. Un altro tema sollecitato e che mi sta particolarmente a cuore è quello legato ad un intervento regolatore volto a poter disciplinare il fenomeno extra-alberghiero e dei fitti brevi, in una cornice rispettosa della residenzialità e della tenuta socio-ambientale delle nostre comunità.

Gianni Iaccarino, vice sindaco e assessore al Turismo di Piano di Sorrento

L’interlocuzione periodica tra politica e operatori del settore turismo, opportunità importante per fare rete e condividere obiettivi comuni. Le sfide sono grandi, come la consapevolezza di voler ragionare a soluzioni che, nelle differenze tra i vari protagonisti, siano sintesi per migliorare la qualità dell’offerta turistica e la sostenibilità di problemi legati all’overtourism (accessibilità, casa, trasporti ecc) che coinvolgono direttamente le nostre comunità locali e la loro identità.

Sergio Fedele, presidente di Atex Campania

Si è trattato di un ulteriore passo avanti nella costruzione del rapporto metodologico ci confronto e collaborazione tra le istituzioni e le associazioni della filiera turistica della Penisola Sorrentina.

Crediamo fermamente che il nostro territorio potrà fare un passo in avanti nel proteggere e regolamentare il turismo solo se saremo capaci di lavorare realmente uniti e propositivi.

Il rapporto con Anci Turismo è un altro tassello importante e la grande disponibilità del Sindaco Milano ci spinge a continuare in questo percorso per affrontare le grandi priorità territoriali.