Dacia Maraini apre Il Maggio dei Libri: Strasburgo Capitale del Libro

Roma, 11 apr. (askanews) – Sarà Dacia Maraini ad alzare il sipario sulla quattordicesima edizione de Il Maggio dei Libri, la campagna del Centro per il libro e la lettura che anche quest’anno torna dal 23 aprile al 31 maggio per trasformare la primavera del nostro Paese in una grande festa diffusa dedicata alla lettura. Lo farà il 23 aprile, Giornata mondiale UNESCO del Libro e del diritto d’autore, che come ormai da tradizione apre ufficialmente Il Maggio dei Libri e che quest’anno costituisce un ulteriore, prestigioso nastro di partenza per l’inaugurazione a Straburgo, città simbolo e casa dell’Unione Europea, del suo 2024 in veste di Capitale mondiale del Libro.

L’appuntamento è a Roma, presso la sede del Centro per il libro e la lettura (via Pasquale Stanislao Mancini, 20, ore 11.30), dove la scrittrice e poetessa – da sempre sostenitrice del senso dei valori e del progetto dell’Europa – dialogherà con il professore e saggista Guido Vitiello, che alla lettura come chiave di accesso alle vite e alle emozioni di estranei immaginari ha dedicato il suo ultimo lavoro, “La lettura felice” (Il Saggiatore, 2024). “L’Unione felice: l’Europa dei lib(e)ri” – questo il titolo dell’incontro – vuole esprimere una vicinanza ai blocchi di partenza rispecchiata anche dalle tematiche guida dei rispettivi eventi: la libertà invocata da “Se leggi ti lib(e)ri!”, nome di questa edizione de Il Maggio dei Libri e quel crocevia di idee e dibattiti, energie creative e poetiche che costituisce Strasburgo, città europea per antonomasia, sintesi di umanesimo e contaminazione, di tradizione e futuro, di ancoraggio alla memoria e di apertura alle giovani generazioni.

L’evento è realizzato dal Centro per il libro e la lettura in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Strasburgo e il Corriere della Sera, e sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma corriere.it, oltre che sui siti e sui profili social del Centro per il libro e la lettura e dell’IIC di Strasburgo. A fare gli onori di casa ci saranno il presidente del Centro per il libro e la lettura Adriano Monti Buzzetti e il direttore Luciano Lanna.

Inoltre, l’Istituto Italiano di Cultura di Strasburgo partecipa alla campagna de Il Maggio dei Libri con una serata speciale organizzata presso la sua sede, 7 rue Schweighaeuser, venerdì 26 aprile alle ore 18. Nel corso dell’incontro dedicato ai libri italiani e condotto dalla scrittrice e insegnante Kareen De Martin Pinter, amanti e appassionati di letteratura italiana si riuniranno per leggere e far (ri)scoprire al pubblico i loro autori italiani preferiti. L’evento si svolge in italiano e francese e si inserisce nella Grande Lettura che sarà il filo conduttore della settimana inaugurale (23-28 aprile) di Strasbourg, Capitale Mondiale del Libro Unesco 2024.