Tutela+ (gestione degli incidenti stradali), intesa con Viasat

Tutela+ annuncia la nuova partnership con Viasat, eccellenza italiana nei servizi di sicurezza satellitare. L’obiettivo dell’intesa è la realizzazione di un progetto in grado di ampliare i servizi di protezione e tutela legale per imprese e privati in caso di incidenti stradali. Tutela+ è il gruppo leader nella gestione e risarcimento danni, servizi di consulenza legale e pronto intervento. Viasat è un’azienda leader a livello internazionale nel settore dei servizi di sicurezza satellitare e tra le principali realtà nel settore della telematica di bordo e della localizzazione satellitare nell’area europea. Utilizza le migliori e più moderne tecnologie telematiche per garantendo la sicurezza dei loro veicoli e propri clienti. È anche un’eccellenza nella gestione dei big data con un’esperienza trentennale nel mercato dei Location Based Service, con oltre 2 milioni di prodotti per il mercato dei Telematics Service Provider, diffusi in tutto il mondo e con più di 12 miliardi di chilometri percorsi all’anno.

“Avviamo una collaborazione anche in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo caratterizzato dalla pandemia – dichiara – Giuseppe Altamura fondatore di Tutela+. Stiamo ottenendo un riscontro significativo nell’assistenza legale, nei servizi di pronto intervento e bonifica post incidente stradale”. “In caso di incidente Tutela+ – continua Altamura, che è anche consigliere della sezione Trasporti dell’Unione Industriale di Napoli – ripulendo tempestivamente la strada da residui, liquidi o solidi dell’incidente mettendo in sicurezza la strada, anche per scongiurare altri pericoli e rischi di inquinamento ambientale”. Tutela+ ha sedi operative a Milano, Roma e Napoli, 40 figure tra dipendenti e professionisti, 150 partner e 700 mezzi di pronto intervento. Gestisce circa 4.000 sinistri e 11.000 consulenze telematiche ogni anno.