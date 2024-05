Via allo Space Young Club: a Castellammare il primo hub spaziale italiano per start up di studenti

Lo Space Young Hub, il primo hub italiano per start up per studenti nel settore spaziale, si inaugura domani, venerdì 3 maggio, alle ore 16, nel liceo scientifico Francesco Severi di Castellammare L’iniziativa rientra tra le attività del più ampio progetto “Space Village”, ideato dalla start up Vacanze Spaziali in collaborazione con il Distretto Aerospaziale della Campania – Dac, Intesa Sanpaolo, le società Space Factory, Ali Spa, Marscenter, con il patrocinio dell’Asi, l’Agenzia Spaziale Italiana.

Il progetto Space Village ha l’obiettivo principale di avvicinare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado al mondo delle tecnologie spaziali, e più in generale dell’innovazione, creando un percorso di tutoraggio per l’avvio di nuove start “young” ed un processo di crescita dell’impresa giovanile.

All’evento saranno presenti rappresentanti del mondo scientifico ed istituzionale: Diana Carosella, coordinatrice tecnica Accordo di Rete “Stabia Space Village”; Elena Cavaliere, dirigente scolastico Liceo scientifico “F. Severi” Castellammare di Stabia; Mariafelicia De Laurentis, astrofisica; Valeria Fascione, assessore alla Ricerca, Innovazione e Start Up della Regione Campania; Paola Frassinetti, sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito; Roberto Vittori, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea.

Allo Space Village hanno aderito, con un Accordo di Rete, 13 istituti scolastici: Liceo Scientifico Francesco Severi – Capofila (Castellammare di Stabia); Istituto Superiore Enzo Ferrari (Castellammare di Stabia); I.T.C.S. Luigi Sturzo (Castellammare di Stabia); I.I.S.S. Pacinotti (Scafati) ; Liceo Pitagora-Croce (Torre Annunziata); I.S. Marconi Galilei (Torre Annunziata); I.P.I.A. Casanova (Napoli); Liceo Salvemini (Sorrento); ITGC E. Pantaleo (Torre Del Greco); Liceo Scientifico Pascal (Pompei); ITIS R. Elia (Castellammare di Stabia); I.I.S. Mattei – Fortunato (Eboli); Liceo Classico Plinio Seniore (Castellammare di Stabia).

Space Village ha ricevuto il patrocinio della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, Unico Energia, Graded, Metropolis, Gruppo AET e Garden Club Stabiae: e il progetto di impresa di Vacanze Spaziali è stato ammesso al programma di finanziamento agevolato di Invitalia: Investimenti per lo sviluppo e il consolidamento del settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano (Asse Prioritario II del Programma Operativo Nazionale “Cultura e Sviluppo” 2014-2020).