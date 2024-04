Vigilante “In Sicilia attenzione su Comunità energetiche rinnovabili”

PALERMO (ITALPRESS) – “C’è grande attenzione e sensibilità per le comunità energetiche rinnovabili. In Sicilia ce ne sono già tre operative (Ferla, Erice e Canicattì) e ci sono numerose progettualità, ne abbiamo mappate quasi un centinaio, quindi registriamo grande interesse e supporto dal governo regionale e dagli enti locali”. Così Vinicio Mosè Vigilante, amministratore delegato Gse a margine del convegno “Una road map per imprese, enti locali e territorio”, che si svolge alla Camera di commercio di Palermo ed Enna. “Sulle Cer, non ci sono particolari criticità, siamo in una fase di diffusione della conoscenza del nuovo meccanismo – ha spiegato Vigilante -. In Sicilia c’è una situazione omogenea e positiva, del resto l’Isola ha già dato prova di grande attenzione al tema della sostenibilità. La regione è sul podio per quanto riguarda la presenza sul territorio di impianti da fonti rinnovabili, anche quelli di piccola dimensione. Quindi sia per numerosità di impianti sia per la potenza”.

xd6/pc/mrv