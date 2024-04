25 Aprile, organizzatori corteo Milano: oltre 100mila a piazza Duomo

Milano, 25 apr. (askanews) – “Oltre cento mila” persona secondo gli organizzatori sono in piazza oggi a Milano per partecipare al corteo della Liberazione. Mentre piazza Duomo è gremita, con una sola zona cuscinetto larga una ventina di metri per separare il palco dal presidio pro-Palestina in corso dalle 13, la coda del corteo non è ancora partita da via Palestro, dove la marcia si è originata.

La manifestazione si è conclusa con gli interventi finali dal palco mentre il corteo è ancora in corso.