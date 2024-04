25 Aprile, slogan contro la brigata ebraica al corteo di Milano

Roma, 25 apr. (askanews) – Palestinesi e militanti antagonisti sparsi lungo il percorso del corteo per la celebrazione della Liberazione a Milano hanno scandito slogan contro Israele al passaggio della brigata ebraica. Le contestazioni più accese si sono registrate all’angolo con via Senato e all’ingresso di Piazza San Babila. “Palestina libera” e “Israele assassino” tra gli slogan più pronunciati.

Nuove contestazioni potrebbero verificarsi in Piazza Duomo, dove il corteo è in procinto di arrivare. Qui è in corso dalle 13:30 in presidio dei giovani palestinesi e i alcune organizzazioni antagonisti milanesi.