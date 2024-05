A Napoli il festival della sicurezza stradale: il programma. Premi a chi inventa soluzioni anti incidenti

Al giro di boa la X edizione di #siisaggioguidasicuro promosso dalla Regione Campania e attuato dall’Anci Campania in collaborazione con l’Associazione Meridiani impegnata da oltre 20 anni nel campo della ricerca, dell’istruzione, della cultura e della tutela dell’ambientale e del patrimonio artistico e culturale, estendendo progressivamente il proprio raggio d’azione anche alle politiche sociali, alla formazione e allo sport.

Trentadue incontri formativi e divulgativi su tutto il territorio campano e oltre 8.000 studenti, degli istituti di primo e secondo grado e degli atenei della regione Campania, formati dal personale della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, da esperti sulla sicurezza stradale dell’Università di Napoli Federico II, dell’Anas, della Tangenziale di Napoli e dall’Associazione Meridiani, coadiuvati da Alfonso Montella, Professore di Sicurezza Stradale dell’Università di Napoli Federico II e Presidente della Commissione Tecnico-Scientifica del progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro”, sono i numeri della X edizione del progetto #siisaggioguidasicuro.

L’obiettivo del progetto è quello di educare i giovani a comportamenti responsabili e corretti per una guida sicura e quest’anno l’edizione si concluderà giovedì 9 maggio dalle 10 alle 16 in Piazza Municipio con la premiazione del concorso di idee “Inventa una soluzione per la sicurezza stradale” all’interno del “Villaggio sulla sicurezza stradale”.

Il taglio del nastro del Villaggio Sii Saggio, Guida Sicuro, è affidato al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca alla presenza delle massime autorità politiche, militari e civili accompagnato dalla Cerimonia dell’Alzabandiera da parte della Fanfara del 10°Reggimento Carabinieri Campania di Napoli.

A seguire si terrà la premiazione del concorso di idee – Inventa una soluzione per la sicurezza stradale con i saluti di Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, Alfonso Montella, Presidente Cts “Sii Saggio, Guida Sicuro”, Paolo Scudieri, Presidente Adler Group ed ANFIA Automotive, Franco Picarone, Presidente Commissione Bilancio Regione Campania e Carlo Marino, Presidente Anci Campania. Introduce Ada Minieri, Vicepresidente Associazione Meridiani e Segretario Ordine Ingegneri Napoli. Conducono la manifestazione Sonia Di Domenico e Alessandro Bolide.

Nel Villaggio si svolgeranno attività di sensibilizzazione alla sicurezza stradale con il supporto del Pullman Azzurro della Polizia di Stato e i dimostratori dell’Anas, dell’Esercito Italiano, dell’Arma dei Carabinieri, dell’Accademia Aeronautica, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, della Polizia Locale, dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, della Tangenziale di Napoli e degli operatori di Universo Humanitas.

L’allestimento del Villaggio sportivo sarà a cura del Coni Campania. Saranno, inoltre, presenti gli istruttori della scuola di pilotaggio “Guidare Sicuri Asd” e i piloti del team “Chiodo Moto Racing”. E’ prevista anche un’esposizione di auto sportive dell’Abarth Club Campania e delle Associazioni Ferrari e Lamborghini.

All’Automotive d’avanguardia è riservato uno spazio speciale: presente il Consorzio Borgo 4.0, piattaforma intelligente per la mobilità del futuro che nasce a Lioni (Av), promossa da Anfia con il contributo della Regione Campania.

Una cittadella a cielo aperto, con circuiti reali, dove le più grandi aziende italiane e straniere potranno testare su strada tutte le sperimentazioni del settore, curando e lavorando alle soluzioni tecnologiche che permettono un dialogo costante tra infrastrutture e veicolo, al fine di garantire la sicurezza stradale.

Nel Villaggio sarà presente il salottino di Rai Radio Live Napoli con la presenza dello speaker Silvio Martino. Alla manifestazione prenderanno parte, come sempre, personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport e a tutti i partecipanti sarà offerto un brunch curato dallo chef Nunzio Illuminato della Baita del Re Resort e dal suo staff nell’ “Area Eccellenze Campane”.

L’accesso al Villaggio è gratuito e aperto a tutti.

Ufficio Stampa

Associazione Meridiani

Daniela Rocca

mobile: 347 0628787

mail: stampa@associazionemeridiani.it