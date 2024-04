A Pietrarsa la IX edizione del Meet Forum-Il Turismo sostenibile: due giornate dedicate all’Agenda 2030

Si terrà a Napoli, presso il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, domani 3 aprile e giovedì 4, la IX edizione nazionale di ‘Meet Forum-Il Turismo sostenibile’, evento promosso e organizzato da Destination Italia (“Destination Italia” o “Società”), Travel Tech leader nel turismo Incoming di qualità ed esperienziale di fascia alta, quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.

La manifestazione si svolge con il patrocinio della Commissione Europea, ENIT, Regione Campania, Comune di Napoli, Fondazione FS Italiane, Università degli Studi di Napoli Federico II e la collaborazione di Intesa Sanpaolo in qualità di Main Partner. L’edizione 2024 si propone come un autentico Laboratorio di cambiamento ponendo al centro dei lavori il tema del Turismo Sostenibile secondo gli obiettivi dell’Agenda 2030, focalizzando l’attenzione su un argomento di grande attualità nel settore quale è il Turismo delle Radici, che riguarda esperienze di viaggio nel nostro Paese, concentrate sull’esplorazione della storia familiare di persone di origine italiana residenti all’estero. Le due giornate dedicate all’evento vedranno vedranno riuniti ai tavoli tecnici esperti di alto profilo del mondo istituzionale, accademico, scientifico e della finanza provenienti da tutta Italia. I nuovi protagonisti dell’evento potranno condividere le “best practice” e sviluppare progettualità innovative nel mondo del Turismo in chiave di Sostenibilità Ambientale, Sociale e di Governance, grazie all’approccio interdisciplinare che caratterizza l’evento, proponendo contenuti sempre nuovi e originali.

Attraverso tavole rotonde e panel tematici si affronteranno temi che riguardano la sostenibilità nel settore enogastronomico, la parità di genere nel turismo, il turismo dei borghi e parchi, la trasformazione digitale nell’industria del turismo, ESG e nuove generazioni. L’economia del Territorio e del Turismo verrà invece presa in esame dallo studio di SRM – Centro Studi e Ricerche Mezzogiorno, collegato a Intesa Sanpaolo – dal titolo “Turismo & Territorio: tendenze, impatti e dinamiche di impresa”.

All’evento, introdotto e coordinato da Dina Ravera, Presidente del Gruppo Destination Italia,

parteciperanno ospiti di grande standing in rappresentanza del Governo e delle Istituzioni tra i quali Daniela Santanché, ministro del Turismo; Alessio Butti, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Tullio Ferrante, sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i trasporti; Fabio Porta, deputato Circoscrizione Estero B (America Meridionale); Giovanni Maria De Vita, direzione Generale Italiani all’Estero del Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale; Alessandra Priante, presidente ENIT; Felice Casucci, assessore al Turismo Regione Campania; Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; Carlo Marino, sindaco di Caserta e Presidente ANCI Campania.

Alle autorità si aggiungeranno i rappresentanti della comunità finanziaria Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo; Giuseppe Nargi, direttore Regionale Campania, Calabria e Sicilia Intesa Sanpaolo; Massimo Deandreis, responsabile di SRM Intesa Sanpaolo. Presenti anche Organizzazioni, Associazioni e mondo accademico: Luigi Cantamessa, direttore di Fondazione FS Italiane; Angelo Sollazzo, presidente Confederazione Italiani nel Mondo; Matteo Lorito, rettore Università degli Studi di Napoli Federico II; Raffaele De Luca, presidente del Parco Nazionale del Vesuvio; Valentina Picca Bianchi, presidente del Comitato Impresa Donna.

Ci sarà anche un ospite d’eccezione, Paolo Nespoli astronauta e ingegnere meccanico.