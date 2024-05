Agnano, in 10 mila per il Lotteria vinto da Capital Mail. Raccolta di fondi per la ricerca della Shro

Diecimila in tribuna all’ippodromo di Agnano per il gran premio Lotteria 2024 con la vittoria del cavallo Capital Mail alla cui corsa hanno assistito in tantissimi grazie alla giornata festiva del primo maggio e alla partecipazione di tanti personaggi cittadini dello spettacolo e dello sport. Raccolta fondi nella club house dell’ippodromo con mille invitati a donare per la ricerca scientifica in favore della Shro, Sbarro Health Research Organization oltre ad una quota parte del ricavato dei biglietti di ingresso al gran premio. Ricevuti dai dirigenti di Agnano Pier Luigi, Marco e Luca D’Angelo, il sottosegretario all’ippica del Masaf Patrizio La Pietra e il direttore generale Remo Chiodi, il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessore comunale allo sport Emanuela Ferrante, lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare e la Fanfara dei Carabinieri a Cavallo. Tra le signore in cappellino per il dress code “hats please” sono state premiate Ginevra D’Angelo, Marisa Iorio, Emilia Merolla, Simona Di Blasi, Simona Castiglione, Simona Lanzillo, Maria Massa, Monica Doglione, Fabiana Gardini, Daniela Liccardi, Rossella Traversari. Spazio per gli altri sport con il fuoriclasse di offshore Giancarlo Cangiano, i campioni d’Italia del basket con il presidente della Generazione Vincente Napoli Basket Federico Grassi con il capitano Giovanni De Nicolao, i giovani tennisti con il presidente del Tennis Club Napoli Riccardo Villari e le auto d’epoca del Casco Azzurro Motor Club e Napoli Racing Show con Enzo Rivellini, che hanno sfilato accompagnando al palco i driver del gran premio. Emozioni per il congedo dalle piste del campione di trotto Zacon Giò, il premio alla carriera ad Antonio Luongo per Feystongal oltre ai riconoscimenti alle migliori scuderie italiane del trotto e alla cultura per le mostre d’arte Gallerie d’Italia, oltre ai brand del made in Naples con Marinella, Carpisa, Argenio, La Torrente e Mimì alla Ferrovia.

