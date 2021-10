Al Comitato Europeo delle Regioni si discute di insularità e coesione territoriale

Un recente studio, commissionato dal Governo della Regione Siciliana, dal titolo “Stima dei costi dell’insularità per la Sicilia” prende in considerazione i costi dei trasporti e le conseguenze sugli operatori economici e i vari settori di attività, stimando l’impatto della riduzione dei prezzi sul Pil in una percentuale pari al 6,8 per cento: il risultato è che l’Isola risulta oppressa da una penalità quantificabile in sei miliardi di euro all’anno.

Se l’impatto a livello regionale incide in maniera così gravosa su cittadini ed imprese, si consideri la più ampia comunità di 17 milioni di abitanti, che vivono nelle duemila isole che fanno parte di Paesi aderenti all’Unione Europea, da cui la necessità di garantire l’attuazione del terzo comma dell’articolo 174 del Tfue che prevede un occhio di riguardo alle regioni insulari, inevitabilmente, sfavorite rispetto a quelle continentali.

Su questi temi, il prossimo 4 Novembre, dalle 10, si terrà a Bruxelles presso il Comitato Europeo delle Regioni, il convegno dal titolo “Territori insulari e principio di coesione territoriale nelle isole dell’Unione Europea“. Organizzato dall’Ufficio di Bruxelles della Regione Siciliana, l’incontro costituisce un side-event nell’ambito dell’edizione 2021 dell’European week Regions and Cities, dedicata a 4 temi principali: Verde, Coesione, Cittadini e Digitale.

I lavori, moderati dal funzionario direttivo presso la sede di Bruxelles della Regione Siciliana, Leonardo di Giovanna, prevedono interventi di: Maurizio Cimino, dirigente incaricato Ufficio Bruxelles della Regione Siciliana; Vasco Alves Cordeiro, Primo Vicepresidente EU CoR e Componente Parlamento Regionale Azzorre; Gaetano Armao, Vicepresidente Regione Siciliana e Presidente Gruppo Insularità EU CoR; Antonio Tajani, membro del Parlamento europeo e Vicepresidente PPE; Floriana Cerniglia, Professore Economia Politica Università Cattolica di Milano; Federico Amedeo Lasco, Direttore generale del Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana; Marie-Antoinette Maupertuis, Presidente dell’Assemblea Corsa e Vicepresidente gruppo insularità del CoR; Sergio Caci, Sindaco di Montalto di Castro e membro del CoR.

