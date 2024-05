Amministrative Gb, Tory verso la peggiore batosta ultimi 40 anni

Milano, 4 mag. (askanews) – Sadiq Khan sembra pronto per la vittoria ma la corsa a sindaco di Londra potrebbe essere più serrata del previsto, mentre alle amministrative britanniche si profilano nuove sconfitte elettorali per i conservatori. “È in corso lo spoglio per l’elezione del sindaco di Londra” scrive in un tweet London Elects. “Si stanno contando i voti nei 14 collegi elettorali dell’Assemblea di Londra. Una volta terminati i conteggi, raccoglieremo il risultato e dichiareremo il vincitore in Municipio”. Ma Sadiq Khan già vince a Merton e Wandsworth, nel Nord Est (Hackney, Islington, Waltham Forest) e nel West Central (Hammersmith e Fulham, Kensington e Chelsea, Westminster), strappandolo ai conservatori e South West (Hounslow, Kingston upon Thames, Richmond upon Thames).

I Tory al potere da 14 anni nel Regno Unito stanno vivendo la peggiore batosta elettorale degli ultimi 40 anni in occasione delle elezioni locali, durante le quali gli elettori sono stati chiamati a votare per un voto legislativo parziale – vinto dai laburisti – e a rinnovare parte delle migliaia di eletti locali in Inghilterra e Galles, oltre a undici sindaci. Se l’uscente battesse i conservatori di oltre il 4,7%, non solo avrebbe vinto un terzo mandato storico e senza precedenti, ma avrebbe anche aumentato il suo vantaggio rispetto al secondo mandato.

Oggi il Partito conservatore al potere in Gran Bretagna ha subito numerose sconfitte, e se ne prevedono altre con l’annuncio degli ultimi risultati delle elezioni locali, anche a Londra, dove il laburista Sadiq Khan è favorito per tornare con un terzo storico mandato. Mentre Steve Rotheram, laburista, ha già vinto le elezioni a sindaco di Liverpool ed è dunque stato rieletto. Rotheram ha accusato il premier Rishi Sunak di “occupare abusivamente Downing Street”.

Secondo i risultati pubblicati finora, i laburisti hanno guadagnato più di 170 seggi e guideranno altri 8 consigli locali, mentre i conservatori hanno perso più di 450 seggi e perso il controllo di 10 consigli locali.

I sostanziali guadagni dell’opposizione laburista rafforzano le sue speranze di vedere il suo leader Keir Starmer arrivare a Downing Street dopo le elezioni legislative previste per la fine dell’anno: “oggi è il giorno in cui celebriamo l’inizio del voltare pagina, una delle ultime pietre miliari ora che ci avviciniamo alle elezioni generali”. Ma il primo ministro Rishi Sunak, che sta lottando per unire i conservatori, oggi ha nuovamente difeso le sue politiche, in particolare il suo piano di deportare i migranti in Ruanda e i suoi tagli fiscali.